شاهد: محمود العسيلي يُعلنُ استعداده لإحياء حفلات “الطّلاق”!

أعلن المطرب المصريّ، محمود العسيلي، استعداده لإحياء حفلات “الطّلاق”، إذا ما طُلب منه ذلك، واصفًا من يقيمون هذه الحفلات بالشجعان. وتابع المطرب المصريّ، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج، “حكايات لطيفة”، الذي تقدّمه الفنانة التونسية، لطيفة، على قناتي “أبو ظبي” و”DMC”: “ممكن أغني في الحفلات دي عادي، وأنا بحترم اللي بيعمل النوع ده من الحفلات”. وأكّد “العسيلي”، أنّ شجاعة من يقيمون هذه الحفلات، تكمن في اعترافهم بأنّ حياتهم أفضل، بعد ابتعاد كلّ طرف عن الآخر، موضحًا: “عندي أغاني للحفلات دي منها مش مضمون، فوقي، حكايتي معاك، لو عاوزين كآبة في المناسبات دي نغني كآبة، عاوزين فرح نغنيها فرح”.
وعن أكثر الصّفات التي يكرهها في المرأة قال: “الغباء”، موضحًا: “مش الغباء إنها تكون ضعيفة في الحساب مثلًا، لأ إنها متفهمش الراجل”. واستطرد: “بعتبر الغباء مشكلة رهيبة، وكلامي هذا مبني على خبرة طويلة، لأن أكثر ما يجذبني في المرأة الذكاء”.
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