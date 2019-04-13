شاهد: كارول سماحة تكشفُ عن طلب غريب لابنتها قبل النّوم.. ما علاقة أم كلثوم وفيروز؟

أكّدتْ المطربة اللبنانية، كارول سماحة، أنّ ابنتها “تالا”، لديها عدّة مواهب، وتمتلك أذنًا موسيقيّة، لافتًة، إلى أنّها تحبّ الميكروفون كثيرًا. وأشارتْ “كارول”، إلى أنّ الفيديو الذي نشرته لابنتها، وهي تغنّي أمام الميكروفون، كانت مع والدها في الراديو. وكشفتْ المطربة اللبنانية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “معكم”، الذي تقدّمه الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، على قناة CBC، عن موقف لابنتها عند النوم، مؤكدًة، أنّها لا تنام إلا بعد الاستماع إلى صوت المطربة فيروز، أو كوكب الشرق أم كلثوم. وتابعتْ، كارول سماحة، قائلًة: “كنت مسافرة، وزوجي وليد، عايز تالا تنام، ففوجىء بطلبها الاستماع إلى أم كلثوم قبل النوم”، منوهًة أنها تستمع أيضًا إلى أغاني الأطفال.

واستطردتْ المطربة اللبنانية، قائلًة: رغم أنها تفضل تربية “تالا”، على الموسيقى، إلا أنها لا تفكر في أن تُصبح “مطربة” عندما تكبر. وعن غنائها على مسرح “الأوليمبيا” بباريس، قالت: هذا شرف كبير لي كفنانة، خاصّة أنّ هذا المسرح صعد عليه عظماء الفنانين، منهم صباح، وأم كلثوم، وفيروز، وداليدا. ونوّهتْ “كارول”، على أنّ فرنسا بها جالية عربية كبيرة، وأنّ مظهر الجمهور في الحفلات المكافأة الحقيقية للفنان. وأكّدتْ، أنّها تشعر بالحرية أثناء غنائها على المسرح، أكثر من الأغاني المصوّرة، مضيفًة: “الفيديو كليب يساعد الفنانين الذين لا يكون لهم حضور قوي أمام الجماهير، وأنا ممن يحبون الغناء أمام جمهوري”.