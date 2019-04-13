الجمعة.. أمسية شعرية يقدمها عمرو حسن بالساقية

يستعد الشاعر عمرو حسن لتقديم أمسية شعرية متميزة، بمصاحبة الأوركسترا علي خشبة مسرح ساقية الصاوي فرع البروج، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 ابريل الحالي، في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل للمرة الأولي قصيدة "حب"، بالإضافة لمجموعة منأجمل قصائده التي يحبها جمهوره، منها "القاهرة، الحرب العالمية التالتة، اون زا ران، وحشتيني، خلينا صحاب، جوابي الأخير، الخليج، المايسترو، مينيمم تشارج، لو كنتي استنيتي شوية، هكذا قال الشيطان، وغيرها".
يذكر أن الشاعر عمرو حسن قد أصدر ديوانين في عام 2010، هما "المهنة بارقص، على ناصية الشاعر"، ثم توقف عن النشر حتى جاء عام 2014، فأصدر ديوان "ناس كافيه"، ثم "سيلفي" في 2015، وديوان "باندا" فعام 2016، والذي فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم، فيما صدر له ديوان "مثلا" عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع، العام الماضي ومؤخرا ديوان "الوردة البلاستيك".
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