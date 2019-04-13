بالفيديو سيد رجب يفاجىء فتاة بحضوره حفل زفافها

فاجأ النجم سيد رجب الفتاة بحضوره حفل زفافها، وذلك بعد أن تمنت حضوره حفل زفافها، و تم أنتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس

بوك".

يذكر أن النجم القدير سيد رجب يشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، و هو من

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إخراج طارق العريان، و تأليف صلاج الجهيني، و بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، باسم سمرة، كريم قاسم، ندى موسي.