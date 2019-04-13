وعود بانتعاشة كبيرة لإعادة الريادة الإعلامية

أخيرًا تحركت المياه الراكدة فى قطاع الإذاعة بعد عدة أشهر من الركود.. وتولت قيادات جديدة واعدة دفة القيادة للإذاعة المصرية فى مرحلة مهمة للغاية. حيث عانت الإذاعة المصرية كثيرًا فى السنوات السابقة وأمام القيادات الجديدة تحديات جسيمة للتطوير والإبداع.

كانت «الوفد» قد انفردت بنشر أسماء القيادات الجديدة جميعها قبل أيام من صدور الحركة.

أجرت الوفد لقاءات مع القيادات الجديدة للاطلاع على خطة العمل فى المرحلة المقبلة.

نجلاء عبدالبر: نقل جميع مباريات كأس الأمم على الهواء

الإذاعية نجلاء عبدالبر صوت إذاعى متميز للغاية منذ عدة عقود ارتبط بها المستمعون بحكم ما تقدمه من برامج رياضية جذابة لديها من الخبرات الكثير لمواصلة المسيرة الناجحة لشبكة الشباب والرياضة.

قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أعد ملايين المستمعين بمواصلة النجاح والتألق.

بداية أؤكد أن جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية ستذاع على الهواء عبر أثير الشباب والرياضة.. ومستمرون فى تقديم الفقرات المفتوحة التى عكس جهود الشباب فى جميع ربوع مصر.

الشباب والرياضة كانت وما تزال قبلة نجوم الرياضة فى رمضان إن شاء الله هناك فترة من 3:6 مساء سأشارك فى تقديمها مع بعض زملائى وزميلاتى المذيعين تستضيف خلالها كبار نجوم الرياضة.

واعترفت نجلاء عبدالبر أن الشباب والرياضة عانت ولا تزال من قلة عدد القيادات داخل الشبكة نحتاج على الأقل لاثنين من مديرى العموم ونحن مقبلون على تغطية بطولة كبرى مثل الأمم الافريقية، بالإضافة لنقل كل صغيرة وكبيرة عن الدور المحلى ومشاكل الرياضة ولكن أعد المستمعين بتطوير حقيقى ونقلة نوعية فى جميع ما يقدم عبر أثير الشباب والرياضة.

رئيس الإذاعة وعد بقرارات سريعة

محمد نوار : إعادة النظر فى جميع البرامج على جميع الشبكات

الإذاعى الكبير محمد نوار، رئيس الإذاعة، أكد فى تصريح خاص لـ«الوفد»: إننى ابن الاذاعة المصرية ولدىّ علم

كامل بجميع الأوضاع تدرجت فى عدة مناصب على مدى سنوات عمرى. أحمل آمالاً كبيرة لتطوير الإذاعة بسلاح الخبرة، قراراتى ستكون سريعة لإحداث التطوير الشامل، وبإذن الله قراراتى لن تتأخر، على سبيل المثال إذاعة القرآن الكريم ستشهد تغييرًا كبيرًا فى الشكل والمضمون. عدد البرامج سيتقلص من 54 برنامجاً إلى 32 برنامجاً فقط وسيتم زيادة مساحة التلاوة القرآنية هذا مع إعادة النظر بشكل كامل فى تقديم البرامج والتترات التى لم تعد تتناسب مع روح العصر.

ويجرى حاليًا إعادة النظر فى تطوير الشبكات الرئيسية البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط وبالطبع الشباب والرياضة. وسيشعر بذلك المستمع خلال الأيام القادمة. والتطوير الشامل سيكون بعد انتهاء شهر رمضان الكريم. وأكد «نوار» أن شبكة الإذاعات الاقليمية تحتاج لمجهود كبير وسيتم تكليف بعض القيادات للعمل فى هذه الإذاعات خاصة إذاعة الإسكندرية.

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وأضاف نوار سأتابع بنفسى كل صغيرة وكبيرة حتى تعود الإذاعة لسابق عهدها وسيتم تقليص بعض الإدارات العامة فى إطار الترشيد وعدم تكدس الشبكات الإذاعية بإدارات يجب دمجها أو إلغاء بعض الإدارات وفق الاحتياجات الحقيقية.

مدير إذاعة الأغانى:

ندرس إلغاء بعض البرامج وإعادة النظر فى الحفلات المسجلة

الإذاعى شريف عباس، المدير الجديد لإذاعة الأغانى، يغير من المذيعين المتميزين بهذه الإذاعة الجذابة.

أكد فى تصريح خاص لـ«الوفد». أعلم تمامًا مدى أهمية إذاعة الأغانى لأنها بحكم ما تقدمه جاذبة للملايين من عشاق الطرب الأصيل. وقال أعلم تماماً أن إذاعة الأغانى مرت بمراحل صعود وهبوط. وبحكم أننى من أبناء الشبكة لدى رغبة حقيقية

فى التطوير تتمثل بداية فى إلغاء بعض البرامج التى استنفدت أغراضها وتقليل مساحة الرغى والثرثرة التى عانى منها المستمعون كثيرًا ولدى أولوية كبرى فى إعادة النظر فى حفلات العمالقة عبدالحليم وأم كلثوم ووردة وغيرهم.

أعلم تماماً أن هناك حفلات كانت تذاع غير صالحة هندسيًا بها عيوب فى الصوت سوف تتلاشاها تماماً. إذاعة الحفلات الأصلية. وأعلم تماماً أن المستمع يعرف تماماً بين الصالح والطالح.

لا مانع لدىّ فى تغيير بعض الثوابت لمزيد من الإمتاع والتشويق للمستمعين. اكتشفت أن عبدالحليم حافظ هو العنصر الأكثر جذباً للملايين المستمعين وسنحاول زيادة جرعة العندليب وتنوع حفلاته بالطبع.

وسيكون هناك تركيز شديد واختيار فى العناصر الشابة من المطربين بالطبع هانى شاكر و«الحجار» و«الحلو» و«منير» موجودون بالطبع على خريطة المحطة وأيضًا «أنغام» و«أصالة» وغيرهما.

ولكن هناك بعض الأسماء لا تصلح لإذاعة الأغانى ولن أذكر أسماءهم لأننا إذاعة متخصصة كانت وستظل فى الارتقاء بذوق المستمعين والحفاظ على النام الشرقى الأصيل والابتعاد تماماً عن الأغانى الهابطة التى لا يصح أبدًا إذاعتها عبر أثير أى إذاعة حتى ولو كانت صاخبة.

مدحت فهمى: التطوير هدفنا رغم قلة الإمكانيات

مدحت فهمى، الرئيس الجديد لشبكة الشرق، من المذيعين الكبار بهذه الإذاعة العريقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً. أكد فى تصريحات خاصة للوفد أنه يحمل آمالاً عريضة لتطوير إذاعة الشرق الأوسط التى يعتبرها بيته التانى ويقول: عاصرت عمالقة مثل سناء منصور وإيناس جوهر ومحيى محمود وصديقة حياتى ونادية صالح رحمها الله. عشت العصر الذهبى وأعلم تماماً أن الماضى لن يعود.

نعيش عصر منافسة حقيقية مع إذاعات خاصة لديها إمكانيات، ولكن «إحنا الأصل» نمتلك مذيعين ومذيعات على أعلى مستوى وقلة الإمكانيات لن تعيقنا عن إحداث التطوير المنشود سيجتهد والله هو الموافق لا أذيع سرًا ربما لا نستطيع استضافة بعض كبار النجوم والنجمات على مائدة إفطار رمضان لكننا مصممون فى الوقت نفسه أن نستقطب النجوم والنجمات قدر استطاعتنا.

الزمن تغير ولم نعد وحدنا على الساحة كما كان يحدث فى الماضى ولكن على الجميع أن يعلم أن الشرق الأوسط كانت وستظل مدرسة إذاعية متميزة أخرجت مبدعين قادوا المسيرة فى الإذاعة والتليفزيون ولدينا رغبة شديدة بقيادة الإذاعى الكبير والصديق محمد نوار فى الإبداع والتطوير.