شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب The Hitman's Wife's Bodyguard سلمى حايك فى أحضان صامويل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة هوليود سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية بالأمس فى مشاهد جديدة من تصوير فيلمها الجديدThe Hitman's Wife's Bodyguard، والتى سافرت من أجله بجانب فريق العمل إلى كرواتيا.

سلمى حايك التى دوماً ما اشتهرت بالقوام الكيرفى كأحد أهم النجمات اللاتى تلقب بأنها نجمة الكيرفى ظهرت خلال الصور الجديدة من الفيلم برفقة النجم صامويل جاكسون، وتحديداً بين أحضانه مثلما ظهر خلال الصور التى تم الكشف عنها حيث التقطت فى شوارع كرواتيا.

الصور لم تقف عند الثنائى سلمى حايك وصامويل جاكسون، وإنما كان معهما النجم ريان رينولدز، ما شوق جمهورهما ومتابعى الصور إلى الفيلم الذى تم الإعلان عنه قبل عامين وتحديداً فى عام 2017 حينما تم الكشف عن بدء الاستعدادات له.





Advertisements















