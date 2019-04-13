أمير طعيمة يعلق على قرعة بطولة كِأس أمم أفريقيا 2019 ومجموعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: علق الشاعر أمير طعيمة علي قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي أقيمت اليوم بالأهرامات. وكتب طعيمة في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " تنظيم رائع و مبهر يليق بمصر و مجموعتنا كويسة والصعود للدور التالي في المتناول بإذن الله" Advertisements وأشار "كنت أتمنى دعوة أكبر من رموز الكرة المصرية، إن شاء الله البطولة مصرية". يذكر أن أمم أفريقيا تقام هذه النسخة لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا، يتم تقسيمهم على 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لتأهل أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات ليكون المجموع 16 منتخبًا يتأهلون لدور الـ16.

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