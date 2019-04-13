"والدتها وخالتها وشقيقتها فنانات ووالدها من الضباط الأحرار ".. 14 معلومة غير فنية عن إسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها الـ69، اليوم الجمعة، إذ ولدت في 12 أبريل عام 1950.

وإسعاد يونس لم تكتف بالتمثيل فقط، بل أنتجت وألفت، بالإضافة إلى توزيع الكثير من الأفلام.

ونرصد بعض المعلومات غير الفنية عن إسعاد يونس في التقرير التالي..

-والدتها الفنانة كوكب صادق، شاركت في أعمال قليلة في بداية الخمسينيات، وتوفيت في أبريل 2002.

-والدها كان طيارا في مركز قيادة الثورة، ومن الضباط الأحرار، وعمل صحفيا في مؤسسة روزاليوسف، وكان تلميذا للكاتب إحسان عبد القدوس.

-خالتها المطربة والممثلة بديعة صادق، غنت ومثلت في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وتوفت في يناير 2010.

-لإسعاد يونس شقيقتان هما أحلام يونس، التي ترأست أكاديمية الفنون، والمطربة المعتزلة إيمان يونس.

-لإسعاد شقيق توفى وعمره 6 أشهر فقط.

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-درست إسعاد في معهد الإرشاد السياحي، والتحقت به عام 1968.

-عملت في إذاعة البربامج الأوروبي خلال دراستها، ثم مساعدة في الشرق الأوسط، ثم بدأت في تقديم برامج الهواء.

-عملت في بداية مشوارها بعد التخرج في مجال السياحة باللغتين الإنجليزية والألمانية.

-تزوجت الفنان الراحل نبيل الهجرسي وهو والد ابنتها نورهان

-متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، الذي تزوج فيما بعد من الفنانة شريهان، وأنجبت منه ابنها عمر.

- بعد اعتزالها عادت لتقديم البرامج من خلال الراديو 9090 وبرنامج صاحبة السعادة.

-كما ظلت لفترة طويلة تكتب مقالات صحفية بإحدى الصحف الخاصة، كما ألفت أكثر من كتاب منها "زي ما بقولك كده، مذكرات نور المذعوة، حلم الحريم كلهم، المتسولون"، وغيرها.

-كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي في يوم المرأة العالمي.

-قالت في تصريحات لها بعد التكريم إنه ربما حلقات "صنع في مصر" التي قدمتها في برنامج "صاحبة السعادة" سببا في تكريمها.