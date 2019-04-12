ملكة جمال العالم الهندية مانوشي تشيلار تخطط لفيلم جديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في يناير، زعمت التقارير أن ملكة جمال العالم الهندية السابقة مانوشي تشيلار ستقدم عملها الأول في بوليوود في فيلم من إخراج فرح خان، ولم يتم تأكيد أو نفي الأمر ساد في الأشهر القليلة الماضية.

الآن، تشير تقارير جديدة إلى أن الفائزة في مسابقة ملكة جمال الكون، ستقوم ببطولة أول فيلم لها ذات الطابع الرومانسي، بطولة النجم الشاب رانفير سينغ في فيلم من إنتاج شركة ياش راج فيلم YRF، يُقال أيضًا أن الفيلم سيخرجه مانيش شارما، المخرج الذي قام بإخراج رانفير لفيلمه الأول، باند باجا بارات.

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وقال مصدر مقرب من الفيلم لـ Bollywood Hungama، “لقد تم اختيار النجم رانفير سينج Ranveer Singh ومانوشي تشيلار Manushi Chhillar للفيلم الذي سيخرجه مانيش شارما Maneesh Sharma.

ومع ذلك، بالنظر إلى حقيقة أن رانفير مشغول للغاية، وكذلك حقيقة أن أول ظهور لمانوشي في فيلم فرح خان، من المتوقع أن يبدأ هذا المشروع في التصوير لاحقًا “.

وعندما سئل المصدر عن مزيد من التفاصيل عن المشروع، قال: “لا يزال من المبكر للغاية الحديث عن تفاصيل المشروع، لكن بما أن شركة Yash Raj Films ستنتج المشروع، يمكننا بالتأكيد توقع شيء كبير وقوي “.

من ناحية أخرى، نقلت Bollywood Hungama أيضًا عن مصادر إنه لا يوجد فيلم قيد الإعداد، وقال أحد المصادر: “رانفير مشغول حقًا. لديه جدول تصوير ممتد، لذلك من الصعب توقيعه لمشروع آخر. “