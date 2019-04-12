بريانكا شوبرا تتحدّث لأوّل مرّة عن فارق السن بينها وبين نيك جوناس

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا في قمة النساء 2019 لهذا العام، وسلطت الضوء خلال كلمتها على زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس الذي يصغرها في العمر بحوالي 10 أعوام.

وقالت بريانكا أنها عندما التقت بـ جوناس لم تكن تتوقع أنها سوف تتزوج منه، لافتة إلى أنه منحها أشياء لم يستطع أي رجل أن يقدمها لها.

وعن فارق السن بينهما، أكدت النجمة الهندية أن نيك جوناس رجل كبير عقلًا وروحًا وذكي، مشيرة إلى أنها تتعامل معه كما لو أنها طفلة، وتقوم بما يحلو لها من تصرفات ومن جانبه يدعمها في كل شيء.

يذكر أن نيك جوناس تزوج من بريانكا شوبرا في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.