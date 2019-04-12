- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزوّجت نجمة البوب إيشين كاراجا من المصوّر سيدات دوغان، وأنجبت طفلة، وبمرور الوقت لم تتفاهم مع زوجها، وانفصلت عنه.
قامت النجمة إيشين قبل فترة بتقديم طلب إلى المحكمة لتغيير لقب ابنتها ميا، ومسحت اسم زوجها السابق تمامًا من حياتهما.
وفقًا لخبر عمر كاراهان من جريدة günaydın، أصبح سبب غضب النجمة إيشين الشديد من زوجها واضحًا، حيث اقترض سيدات دوغان مليون ليرة، وترك الدين لزوجته.
حتى إنه قام ببيع خواتم الزواج من أجل أن يذهب في عطلة، وتقوم النجمة حتى الآن بسداد دين زوجها، ويتواجد سيدات دوغان الآن في البرازيل، حيث تم اعتقاله منذ فترة بسبب التهم الموجهة له.
يُذكر أن إيشين ولدت في 7 مارس 1973، وهي مغنية وملحنة، تقوم بغناء أغاني البوب والأرابيسك، وقامت أيضًا بالتمثيل في الأفلام التالية: أين أنتي يا فيروزة، يومًا ما في المستقبل، ما تتمناه أنت، بالإضافة إلى مُسلسلي ليلة حزيران وبنات الذهب، كما حصدت العديد من الجوائز، وقامت بعمل العديد من الألبومات الغنائية أهمها: يوجد عشق بداخلي، اليقظة، كل شيء من الحب، جميلتي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها.. نجمة البوب التركية إيشين كاراجا ترفع قضية لتغيير اسم ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.