محمد عاطف يتعاون مع مصطفى كامل في 3 أغاني

يستعد المطرب الشاب محمد عاطف، لطرح 3 أغان جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع النجم مصطفى كامل.



وانتهى عاطف من تسجيل الأغاني الثلاث، حيث يتعاون في أغنيتين مع النجم مصطفي كامل الذي يقوم بكتابتهما وتلحينهما، ومن توزيع أحمد عادل، وهم "أعملك إيه" و"أنا مش ملاك".

فيما يتعاون في الأغنية الثالثة مع مصطفي كامل الذي قام بكتابتها وتلحينها أيضا، وستكون من توزيع أسامة عبدالهادي، وتحمل اسم "اوكيه"، وهو اسم مبدئي لها، حيث لم يستقر عاطف وكامل على الاسم النهائي.

وتألق محمد عاطف خلال الفترة الماضية، حيث قدم عددا من الأغاني المتنوعة، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها "هقولك على الحقيقة" مع نجوى فاروق، وأغنية "هعيش مرة"، وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سكة صعبة" بالتعاون مع الدخلاوية، والتي حققت ملايين المشاهدات، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكانت آخر أغانيه "حبيبي" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام ومنتج منفذ فادي صبحي.

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