شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ندوة تكريم للمخرج اللبنانى برهان علوية بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان الإسماعيلية ندوة تكريم للمخرج اللبنانى برهان علوية يديرها الناقد اللبنانى نديم جرجورة بقاعة 2 بقصر الثقافة، وبعد الندوة يعرض المهرجان فيلم لا يكفى أن يكون الله مع الفقراء للمخرج برهان علوية.

وعرض المهرجان، اليوم الجمعة، أفلام التحريك القصيرة أطفال "kids"، فى مواجهة سانتا "VS. SANTA"، الفيم الإسبانى ترقيع patchwork"، والبولندى تانجو الحنين "tango of longing"، والمكسيكي جينا "gina"، والفيلم الإيطالى مدى الحياة "per tutta la vita".