شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى 3 حفلات بعد تعافيه من إصابة قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد حماقى للعودة بقوة لسهرات اللايف الشبابية الضخمة من خلال 3 حفلات تقام بساحة قبة جامعة القاهرة، وإحدى الجامعات الخاصة واستاد الزقازيق، وذلك عقب تعافيه من إصابة قدمه التى تسببت فى تركيب شريحة و6 مسامير، وألزمه الطبيب بالراحة والعلاج الطبيعى.

وكان حمدى بدر، مدير أعمال حماقى، وقع مؤخرا عقدا مع د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لإحياء حماقى حفلا غنائيا بساحة القبة داخل جامعة القاهرة يوم الثلاثاء 16 أبريل الحالى، والذى من المقرر أن يشهد حضورا غير مسبق من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل للجامعة الأكبر عددا فى الجامعات المصرية.

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ويستعد حماقى لإحياء حفل غنائى مساء غد السبت داخل إحدى الجامعات بالقاهرة الجديدةـ والذى يعد الأول له عقب تعافيه من إصابة قدمه، حيث من المقرر أن يقوم ببعض البروفات الليلة.

وتشهد مدينة الزقازيق الحفل الأول لحماقى داخل الاستاد يوم 17 أبريل الحالى والذى من المقرر أن يحضره عدد كبير جماهيره.