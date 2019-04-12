شكرا لقرائتكم خبر عن حكاوي الجاز يجمع كايرو بيج باند مع تشاد ليفكويتز براون الأمريكية لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جمهور موسيقى الجاز في مصر تجربة احتفالية مزجت بين فرقة كايرو بيج باند المصرية مع الفرقة الأمريكية تشاد ليفكويتز براون، احتضنها مهرجان حكاوى الجاز، عبر حفلتين متتاليتين بدأت فى مسرح إيوارت بالقاهرة واختتمت فى مكتبة الإسكندرية.

واحتضن حكاوى الجاز فى نسخته الثالثة هذا العام 9 حفلات موسيقية مزجت توليفة سماعية مختلفة فى عالم الجاز من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع خليط من التجارب المصرية، منها المطربة نسمة محجوب والفنانة يسرا الهوارى والمطربة نوران أبو طالب مع فرقة مونيكا هيرزيج من أمريكا.

واعتمدت رؤية المهرجان الأساسية على نثر ثقافة موسيقى الجاز بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافى فى وسط البلد، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيرى.