شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ومنى زكى ومنة شلبى ودنيا وإيمى سمير غانم ومكى فى عزاء محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد من الفنانات لدار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للمخرج أحمد الجندى فى وفاة والده الفنان الراحل محمود الجندى، منهم منى زكى، منة شلبى، دنيا وإيمى سمير غانم، هنا شيحة، رانيا محمود ياسين، إيمان العاصى، نجوى فؤاد، ماجدة زكى شهيرة، وفاء عامر، هالة فاخر، شيماء سيف، شيرين، فردوس عبد الحميد، هالة صدقى، الإعلامية بوسى شلبى، سهر الصايغ، صابرين، شيرى عادل، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوى، سلوى عثمان، هنادى مهنا، إنجى وجدان.

ووصل أيضا لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل، محمد هنيدى، أحمد مكى، أكرم حسنى، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، أحمد السعدنى، المخرج سامح عبد العزيز، أحمد فلوكس محمد ممدوح، محمد أبو داوود، تامر حبيب، المطرب أحمد عدوية، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، المخرج رامى إمام، أحمد داوود، شريف رمزى، هانى مهنا، أحمد زاهر، محمد رياض، محمود عبد المغنى، سليمان عيد، المخرج خالد جلال.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندى ظهر أمس الخميس، من مسجد الشيخ عبد الحكم فى أبو المطامير بالبحيرة وأدى المئات من أهالى بلدته صلاة الجنازة على جثمانه، وسط حضور لعدد من الفنانين.

وكان الفنان محمود الجندى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.













































































































































































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