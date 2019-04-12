شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 7 سنوات.. يسرا تعود للسينما بفيلم "صاحب المقام" للكاتب إبراهيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب لـ7 سنوات منذ آخر أفلامها "جيم أوفر" الذى قدمته مع مى عز الدين، بفيلم جديد للكاتب إبراهيم عيسى يحمل عنوان "صاحب المقام"، وتواصل فى تحضيرات الشخصية التى تجسدها خلال الأحداث ويشاركها فى بطولة العمل الفنان آسر ياسين.





كانت يسرا قد اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.