شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضها المبهر فى حفل قرعة أمم أفريقيا.. تعرف على فرقة فابريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت فرقة فابريكا الموسيقية جميع الحضور ضمن احتفالية قرعة كأس الأمم الافريقية التى تقام الآن تحت سفح الأهرامات، وقدمت من خلالها عددا من الاستعراضات التى تمثل ثقافة كل إقليم، وتم اختيارها من الاتحاد الأفريقى لأنها رائدة فى الغناء المسرحى.

ونرصد خلال السطور التالية أهم المعلومات التى تخص فرقة فابريكا الموسيقية:

- فرقة فابريكا بدأت نشاطها عام ٢٠١١ بعرض أوبرا "الناى السحرى" للمؤلف النمساوى موتسارت وإخراج أحد مؤسسى فابريكا، المخرج الأوبرالى محمد أبو الخير بعد ترجمتها إلى اللغة العربية على يد د. سارة عنانى، ود. نيفين علوبة، وقدمت من خلال عروضها الناجحة على مسرح مكتبة الإسكندرية، وقدمت جيلا جديدا من مطربى الأوبرا بعد تدريبهم وثقل موهبتهم.

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- فى عام ٢٠١٣ قدمت فابريكا المسرحية الموسيقية "البؤساء" بعد ترجمتها إلى اللغة المصرية الدارجة على يد الدكتورة سارة عنانى، والتى قدمت كأول مشروع تخرج من قسم "الأداد الموسيقى" الجديد تدريب د. نيفين علوبة وإخراج المخرج محمد أبو الخير.

- فى يناير ٢٠١٤ قامت سفارة الولايات المتحدة بدعوة فابريكا للقيام بجولة فى ٤ ولايات أمريكية منها واشنطن، نيويورك مدينة بوسطن، وولاية وفيرمونت.

- تتكون فرقة فابريكا من 40 من شباب ذوى الاتجاهات والانتماءات المختلفة، يجمعهم حب الموسيقى والغناء، فمنهم المحترف ودارس الموسيقى وآخر هاوى جاد، وتتراوح أعمارهم ما بين ١٦ إلى ٤٠ عاما.





- على مر٣ سنوات دعيت فابريكا للظهور فى عدة برامج تليفزيونية مهمة مثل برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس وبرنامج شارع شريف وغيرها.