شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم ويوسف شعبان وشريف منير ونجوم مسرح مصر يشاركون فى عزاء محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد من الفنانين لدار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للمخرج أحمد الجندى فى وفاة والده الفنان الراحل محمود الجندى، على رأسهم كل من وحيد حامد، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، على بدرخان، الفنان سامح حسين، المخرج محمد فاضل، سيد رجب، ميدو عادل، هشام ماجد، أحمد حلاوة، الفنان محمد ثروت، أيمن عزب، وائل إحسان، حسام داغر، المخرج أحمد البدرى، إيهاب فهمى، المخرج أحمد نادر جلال، الإعلامى عمرو الليثى، الشيخ على جمعة.

وحضر أيضا سمير غانم، شريف منير، حسن الرداد، يوسف شعبان، جمال سليمان، صبرى فوار، سامى مغاورى، حمدى المرغنى، على ربيع، أوس أوس، كريم عفيفى، علاء مرسى، أحمد عبد العزيز، المخرج عمرو عرفة، الفنان محمود البزاوى، احمد صفوت، هادى الجيار، طارق عبد العزيز.

وحضر فى بداية العزاء ياسر جلال، أحمد فهمى، هنا الزاهد، عمرو محمود ياسين، أيمن بهجت قمر، عمرو متولى، فاروق فلوكس، شريف سلامة، إنعام سالوسة، المخرج معتز التونى، منال سلامة، عماد رشاد، هشام إسماعيل، دنيا عبد العزيز، يسرا اللوزى، أحمد صيام، إيناس مكى.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندى ظهر أمس الخميس، من مسجد الشيخ عبد الحكم فى أبو المطامير بالبحيرة وأدى المئات من أهالى بلدته صلاة الجنازة على جثمانه، وسط حضور لعدد من الفنانين.

وكان الفنان محمود الجندى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.









































































































































































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