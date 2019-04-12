بينهم نجوى فؤاد وفردوس عبدالحميد ووحيد حامد.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في عزاء الفنان محمود الجندي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

وكان من بين الحضور الكاتب الكبير وحيد حامد، والفنانة نجوى فؤاد، ومنة شلبي، وسمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، وأنغام سالوسة وزوجها الكاتب لينين الرملي، والسيناريست تامر حبيب، وهالة صدقي، وأحمد فهمي وهنا الزاهد، وحسن الرداد، وماجدة زكي، وأشرف زكي، وسامي مغاري، والنجمة المعتزلة شهيرة، ووفاء عامر.

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كما حرص على الحضور أيضا كل من النجم نبيل الحلفاوي الذي حرص على الحضور منذ البداية، ويسرا اللوزي، وأحمد صيام وزوجته، وياسر جلال، وهشام ماجد، وأحمد سعيد عبدالغني، وصبري فواز، وقد تلقى العزاء نجله المخرج أحمد الجندي ، وعدد من أفراد أسرته.

وشيعت جنازة الفنان الراحل في مسقط رأسه، أمس الخميس، في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة الأهالي وبعض الفنانين.

ورحل الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مدة قضاها داخل أحد المستشفيات