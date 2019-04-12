محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الملحن مصطفى جاد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاحتفال بحفل زفافه من الفنانة كارمن سليمان بمناسبة عيد زواجهما الثاني. وظهر مصطفى في الفيديو وهو يقبل زوجته كارمن من رأسها، وعلق على الفيديو قائلًا: " من حفل زفافنا، الفيديو كامل على قناتي الرسمية بموقع "يوتيوب". يذكر أن كارمن ومصطفى تزوجا في أبريل 2017.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجهما الثاني.. زوج كارمن سليمان يكشف عن فيديو حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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