فيديو| "علي ربيع يصبح مليونيرا وهنا الزاهد بلوك مختلف" في البرومو الأول لـ"فكرة بمليون جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان علي ربيع البرومو الأول لمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المقرر عرضه في رمضان 2019، على قناة MBC مصر. وظهرت الفنانة سهر الصايغ بلوك مختلف تماما عليها، فيما يتحول سيد "علي ربيع" إلى مليونير بسبب فكرة ما. وتدور الأحداث عن شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية. المسلسل بطولة علي ربيع وصابرين وطارق عبد العزيز وسهر الصايغ وأحمد سلطان، ومن تأليف ورشة كتابة وإخراج وائل إحسان.

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