مخرج فيلم دلتا : "صورته دون اسكريبت وهذا سبب الظلام في العمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_بهاء حجازي:

عُرض مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الفيلم التسجيلي دلتا للمخرج "أولكساندر تشكنسكي".

وعقب عرض الفيلم أُقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي "إسلام عمر" ! وخلال الندوة ذكر "اولكساندر" إن الفيلم يعد التجربة الثالثة له.

وعن ظروف إعداد الفيلم ودوافعه التي جعلته ينقل ظروف القرية التي تدور بها الاحداث وهي إحدى قرى أوكرانيا التي تقع على مصب نهر الدوناي على البحر الأسود حيث كان يعمل بالمكان لأكثر من ١٠ سنوات وبعدها قرر عمل فيلم عن القرية.

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واستغرق تصوير الفيلم فصلين من الشتاء أول شتاء كان بمفرده وثاني شتاء كان معه مهندس صوت.

وعن ظهور المشاهد بالفيلم كأنها مظلمة فرد المخرج إن هكذا يكون الشتاء مظلم ومغيم في بلادنا .

وأضاف إن الماتيريال التي تم عرضها تمثل ٧٥ ٪ من الماتيريال التي قام بتصويرها حيث إنه كان يقوم بتشغيل الكاميرا فقط حين يحتاج التصوير ذلك.

وكان الفيلم بدون أسكريبت فحينما طلبت منه الجهة المنتجة عمل سيناريو قال لهم إنه يفضل أن يعمل بشكل حر دون تقييد بسيناريو.

وفي النهاية ذكر"أولكساندر" إن تاريخ القرية التي تدور بها أحداث الفيلم يرجع للقرن ١٧ وإن أهل القرية هربوا من الأمبراطورية الروسية.