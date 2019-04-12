فيديو| تشويق وإثارة في البرومو الأول لـ"قابيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى نشرت قناة MBC مصر البرومو الأول لمسلسل "قابيل" عبر حسابها على إنستجرام. المسلسل بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب وأحمد كمال، ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي. ولم يظهر فراج إلا في مشهد واحد فقط، وغلب على البرومو الإثارة والتشويق. تدور الأحداث عن جريمة قتل وخطف لفتاة، ويتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث عن القاتل.

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