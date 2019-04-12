محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان كريم عفيفي برومو مسلسل "ولد الغلابة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبلن على قناة MBC مصر. وتدور أحداث المسلسل عن رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات. المسلسل بطولة أحمد السقا وإدوارد وإنجي المقدم وكريم عفيفي ومي عمر وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان).

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "مدرس تاريخ يتورط في تجارة المخدرات".. البرومو الأول لـ"ولاد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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