بالصور| وصول علي ربيع وأوس أوس وشهيرة وهالة فاخر لعزاء الفنان محمود الجندي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير: علاء أحمد:

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في عزاء الفنان محمود الجندي الذي يقام الاَن في دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

ووصل منذ قليل إلى مقر العزاء النجوم، علي ربيع، وأوس أوس نجما مسرح مصر، والنجم السوري جمال سليمان، والفنانة ماجدة زكي، والنجمة المعتزلة شهيرة، والنجمة هالة فاخر.

كما حرص على الحضور أيضا كل من النجم نبيل الحلفاوي الذي حرص على الحضور منذ البداية، أيضا أحمد فهمي، ويسرا اللوزي، وأحمد صيام وزوجته، وياسر جلال، وهشام ماجد، وهنا الزاهد، وأحمد سعيد عبدالغني، وصبري فواز، وقد تلقى العزاء نجله المخرج أحمد الجندي ، وعدد من أفراد أسرته.

وشيعت جنازة الفنان الراحل في مسقط رأسه، أمس الخميس، في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة الأهالي وبعض الفنانين.

ورحل الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مدة قضاها داخل أحد المستشفيات