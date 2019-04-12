شاهد.. برومو "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا

طرحت قناة "إم بي سي مصر"، الرسمية برومو مسلسل "ولد الغلابة"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و المسلسل بطولة كل من أحمد السقا، إدوارد، صفاءالطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي، محمد ممدوح، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، هادي الجيار، عفاف رشاد، طاهرة، مي عمر، و من تأليف
أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.
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