بالفيديو.. هند صبري تطرح برومو "الممر"

طرحت النجمة هند صبري برومو فيلمها المقبل "الممر"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و هو بطولة كل من أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، محمد جمعة، شريف منير، أمير كرارة، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعمية، و إخراج شريف عرفة.
يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، و هو بطولة كل من محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، أحمد حاتم، أمنية خليل، روبي، هاني عادل، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، أحمد هيثم زكي، و تدور أحدث الفيلم تكملة ما انتهى إليه الجزء اﻷول
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