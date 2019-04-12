بالفيديو.. هند صبري تطرح برومو "الممر"

طرحت النجمة هند صبري برومو فيلمها المقبل "الممر"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و هو بطولة كل من أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، محمد جمعة، شريف منير، أمير كرارة، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعمية، و إخراج شريف عرفة.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، و هو بطولة كل من محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، أحمد حاتم، أمنية خليل، روبي، هاني عادل، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، أحمد هيثم زكي، و تدور أحدث الفيلم تكملة ما انتهى إليه الجزء اﻷول

في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، و علي الزيبق خلال العصر العثماني، و بشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة، و هو من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج شريف عرفة.