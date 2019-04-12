بالفيديو.. سميرة سعيد تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها

كشفت الديفا سميرة سعيد، عن موعد طرح أحدث أغنياتها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقات كاتبة: "ترقب.. في 3 أيام.. مدلعةعبر تطبيق أنغامي".
يذكر أن الديفا سميرة سعيد تستعد لانطلاق جولتها الغنائية، و التي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من
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