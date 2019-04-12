بالفيديو.. سميرة سعيد تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها

كشفت الديفا سميرة سعيد، عن موعد طرح أحدث أغنياتها، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقات كاتبة: "ترقب.. في 3 أيام.. مدلعة

عبر تطبيق أنغامي".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد تستعد لانطلاق جولتها الغنائية، و التي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من

أبريل، بمسرح "استوديو الفنون الحية" بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني، يوم السبت الموافق 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل.