ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس تصوير "لآخر نفس"

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "لآخر نفس"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل من تأليف أمين جمال، و إخراج حسام علي، كما تدور أحداثه حول مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، ومتزوجةمن ضابط شرطة ولديها ولد و بنت و تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مشوق، و المسلسل بطولة كل من يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، إسماعيل شرف، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، أحمد كمال،
يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت سابقًا في بطولة فيلم "الأبلة طم طم"، و هو من تأليف أيمن وتار، و إخراج علي إدريس.
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