ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس تصوير "لآخر نفس"

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "لآخر نفس"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل من تأليف أمين جمال، و إخراج حسام علي، كما تدور أحداثه حول مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، ومتزوجة

من ضابط شرطة ولديها ولد و بنت و تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مشوق، و المسلسل بطولة كل من يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، إسماعيل شرف، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، أحمد كمال،مراد مكرم، هند عبدالحليم، حازم إيهاب، ركين سعد، إيهاب فهمي، تامر نبيل، ثراء جبيل، عاطف عمار، وائل عبدالعزيز، محمد رضوان، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب، ندى موسى، محمد عز.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت سابقًا في بطولة فيلم "الأبلة طم طم"، و هو من تأليف أيمن وتار، و إخراج علي إدريس.