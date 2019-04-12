بالفيديو.. باسم ياخور يكشف ضيف حلقة "أكلناها"

كشف النجم باسم ياخور عن ضيف حلقته المقبلة من برنامج "أكلناها"، حيث طرح برومو الحلقة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليه كاتبا: "الخميس القادم مع الصديق هشام

حداد".

يذكر أن الفنان السوري باسم ياخور يشارك في بطولة مسلسل "حرملك"، و هو من تأليف سليمان عبدالعزيز، و إخراج تامر إسحاق، و بطولة

كل من جمال سليمان، باسل خياط، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصي، درة، هبة نور، عامر العلي، ليليا الأطرش، باسل الزارو، خالد الصاوي، ميريانا معلولي، نبيل عيسى، ساندي، إنجي مراد، إنجي مراد، بلال مارتيني، و يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.