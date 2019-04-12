بالفيديو.. باسم ياخور يكشف ضيف حلقة "أكلناها"

كشف النجم باسم ياخور عن ضيف حلقته المقبلة من برنامج "أكلناها"، حيث طرح برومو الحلقة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علق عليه كاتبا: "الخميس القادم مع الصديق هشامحداد".
يذكر أن الفنان السوري باسم ياخور يشارك في بطولة مسلسل "حرملك"، و هو من تأليف سليمان عبدالعزيز، و إخراج تامر إسحاق، و بطولة
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