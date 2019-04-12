بالفيديو.. حماده هلال يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته بعنوان "استكتروك عليا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و الحان مصطفي كامل، و توزيع رفيق عاكف، و الكليب من إخراج اكرم فاروق.

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في مسلسل "ابن اصول"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدور

أحداثه حول هشام، و هو من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس و يظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، و يسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، كما تجمعه قصة حب مع فتاة أحلامه صولا، وتكون تلك علاقة أشبه بالقط و الفار، و إذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب، كما يعالج المسلسل تلك العلاقة الحساسة، ضمن جو ملئ بالرومانسية و التشويق الإجتماعي، و هو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، و إخراج محمد بكير، و بطولة كل من أيتن عامر، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، رانيا منصور، وفاء سالم، حمزة العيلي، إسلام إبراهيم.