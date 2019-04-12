بالفيديو.. حماده هلال يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حمادة هلال أحدث كليباته بعنوان "استكتروك عليا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و الحان مصطفي كامل، و توزيع رفيق عاكف، و الكليب من إخراج اكرم فاروق.
يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في مسلسل "ابن اصول"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، و تدورأحداثه حول هشام، و هو من عائلة ثرية يعمل فى تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس و يظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، و يسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، كما تجمعه قصة حب مع فتاة أحلامه صولا، و
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