طرح البرومو الرسمي لفيلم «كازانوفا» تمهيدًا لعرضه (فيديو)

طرح البرومو الرسمي الأول لفيلم "كازانوفا"، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، في 14 أبريل الجاري، والفيلم من نوعية رومانسي كوميدى، حيث أن

أحداثه تدور حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات والذي يقوم بدوره إيساف ومصممة أزياء وهيإلهام عبد البديع.

"كازانوفا" من بطولة كل من إيساف، إلهام عبد البديع، راندا البحيري، كوكي مجدي، أحمد التهامي، مها أبو عوف، مصطفى هريدي، وآخرون ومن تأليف هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.