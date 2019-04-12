عدسات الباباراتزي تلتقط صورا لبريتني سبيرز بمصحة نفسية

التقطت عدسات الباباراتزي نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز، أثناء توجهها لمحل تصفيف للشعر الخاص بها، بعد خروجها المؤقت من المصحة النفسية التي تخضع فيها للعلاج من الانهيار العصبي.
وذكرت تقارير من موقع ET المتخصص في أخبارنجوم هوليوود، أن شهود عيان أكدوا أن "سبيرز" وصلت للمحل برفقة 3 أشخاص في حالة مزاجية جيدة، ثم بدأ أكثر من شخص تصفيف شعرها كي تنجز
وتخضع سبيرز لعلاج نفسي على مدار 30 يومًا بعد إصابتها بالانهيار العصبي اثر اصبة والدها بمرض مزمن.
وكانت تقارير أجنبية قد أكدت أن والد بريتني، "جيمي سبيرز"، يعاني من تمزق في القولون وخضع لعمليتين جراحتين ولم تتحسن حالته، لافتا إلى أن هذا الأمر أثر على نفسية ابنته.
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