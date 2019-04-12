فى عيد ميلاد صاحبة السعادة.. يونس: رشحت بدرية طلبة لـ"لا تراجع ولا استسلام"

تحتفل اليوم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الملقبة بـ "صاحبة السعادة"، وهو اللقب الذى حصلت عليه بعد تقديمها برنامجها الشهير الذى يحمل نفس الاسم، بعيد ميلادها الـ69، حيث تعد واحدة من أهم الإعلاميات اللاتى اقتحمن مجال

الفن، لتحصل على لقب ممثلة كوميدية، ثم عالم الإنتاج السينمائى، ثم تعود مرة أخرى لتقديم البرامج.ورغم ترشيحها للمشاركة فى بطولة الفيلم الشهير "لا تراجع ولا استسلام"، والذىقام ببطولته الفنان أحمد مكى، خاصة أنها منتجة العمل، إلا أنها حين قرأت دورها فى العمل وجدت أنه مناسب للفنانة بدرية طلبة.

وكان من المقرر أن تلعب يونس دور المترجمة وهى الشخصية التى جسدتها "بدرية"، إلا أنها تحدثت مع المخرج أحمد الجندى، وأكدت أنها ستقدمه بشكل أفضل.

