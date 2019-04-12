تحتفل اليوم الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الملقبة بـ "صاحبة السعادة"، وهو اللقب الذى حصلت عليه بعد تقديمها برنامجها الشهير الذى يحمل نفس الاسم، بعيد ميلادها الـ69، حيث تعد واحدة من أهم الإعلاميات اللاتى اقتحمن مجالالفن، لتحصل على لقب ممثلة كوميدية، ثم عالم الإنتاج السينمائى، ثم تعود مرة أخرى لتقديم البرامج.
ورغم ترشيحها للمشاركة فى بطولة الفيلم الشهير "لا تراجع ولا استسلام"، والذى
وكان من المقرر أن تلعب يونس دور المترجمة وهى الشخصية التى جسدتها "بدرية"، إلا أنها تحدثت مع المخرج أحمد الجندى، وأكدت أنها ستقدمه بشكل أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاد صاحبة السعادة.. يونس: رشحت بدرية طلبة لـ"لا تراجع ولا استسلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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