تحتفل اليوم الإعلامية إسعاد يونس بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ 69، حيث ولدت يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل من عام 1950، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1970
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة الإعلامية إسعاد يونس:-
1- حاصلة على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» في عام 1972 عملت كمذيعة بـ "إذاعة الشرق الاوسط"، و هي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»،عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.
2- تزوجت الإعلامية إسعاد يونس من الفنان "نبيل الهجرسي"، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء الخواجة"، و لها من الأبناء نورهان، و عمر.
3- و من أبرز أعمال النجمة إسعاد يونس في عالم السينما و المسرح: "ليلة جواز الشغالة"، "لا عزاء للصوص"، "سلام يا أحلام"، "رحلة في عالم مجنون"، "أنا و ابنتي و الحب"، "و انتهي الحب"، "صانع
4- و تشارك الإعلامية إساد يونس منذ عام 2014 بتقديم برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، و الذي يعد من أهم البرامج في الوطن العربي، و تقوم باستضافة جميع الشخصيات الناجحة في مجلات مختلفة، و تعد تلك الفكرة لإنتشار الثقافة، و توعية الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها الـ 69.. تعرف على أشهر أعمال إسعاد يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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