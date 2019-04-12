في عيد ميلادها الـ 69.. تعرف على أشهر أعمال إسعاد يونس

تحتفل اليوم الإعلامية إسعاد يونس بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ 69، حيث ولدت يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل من عام 1950، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1970

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة الإعلامية إسعاد يونس:-

1- حاصلة على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» في عام 1972 عملت كمذيعة بـ "إذاعة الشرق الاوسط"، و هي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»،

عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

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2- تزوجت الإعلامية إسعاد يونس من الفنان "نبيل الهجرسي"، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء الخواجة"، و لها من الأبناء نورهان، و عمر.

3- و من أبرز أعمال النجمة إسعاد يونس في عالم السينما و المسرح: "ليلة جواز الشغالة"، "لا عزاء للصوص"، "سلام يا أحلام"، "رحلة في عالم مجنون"، "أنا و ابنتي و الحب"، "و انتهي الحب"، "صانع

النجوم"، "ليلة من ألف ليلة"، "الدنيا لما تلف"، "دعاء المظلومين"، "حاكية ميزو"، "إحنا بتوع الأتوبيس"، "دموع بلا خطايا"، "يا رجال العالم اتحدوا"، "غاوي مشاكل"، "مخيمر ديماٌ جاهز"، "شعبان تحت الصفر"، "الرغبة"، "حسن بيه الغلبان"، "غريب ولد عجيب"، "الأفوكاتو"، "إضراب المجنين"، "المجنونة"، "بكيزة و زغلول"، "المشاغب ستة"، "الحب و سنينه"، "الواد سيد النصاب"، "باللو باللو"، "أبو الدهب"، "عمارة يعقوبيان"، "زهايمر"، "بدون ذكر أسماء".

4- و تشارك الإعلامية إساد يونس منذ عام 2014 بتقديم برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، و الذي يعد من أهم البرامج في الوطن العربي، و تقوم باستضافة جميع الشخصيات الناجحة في مجلات مختلفة، و تعد تلك الفكرة لإنتشار الثقافة، و توعية الشباب.