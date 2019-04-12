كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محمد رمضان يستكمل تصوير "زلزال" في مدرسة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل الفنان محمد رمضان تصوير عدد من مشاهد مسلسله "زلزال" اليوم الجمعة، بأحد مدارس الجيزة والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل رمضان إلى الديكور الرئيسى للعمل لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة للعمل "سينرجى" قد كشفت عن البوستر الرسمى الأول لمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث ظهر رمضان فى البوستر الدعائى بائع "غزل البنات" يعتمد على اللون الشعبى.

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وفى السياق ذاته انتهى محمد رمضان وفريق عمله من تصوير أول 10 حلقات من المسلسل، الذى يعتمد فى أحداثه على التشويق والإثارة، ومن المقرر أن يسلم المخرج إبراهيم فخر باقى الحلقات تباعًا.

ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.