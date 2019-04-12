هشام حداد يسخر من بيار رباط بعد فوزه بجائزة أفضل شخصية على السوشال ميديا

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فاز الإعلامي ومقدم البرامج بيار رباط مقدّم برنامج "منا وجر" على شاشة MTV، بجائرة MESMA لأفضل شخصية عامة على مواقع التواصل الإجتماعي من مهرجان الشرق الأوسط لوسائل التواصل الاجتماعي.
رباط عن سعادته وفخره بهذه الجائزة، قائلا: "لا شيء يجعلك سعيدا وفخورا أكثر من الفوز بأفضل شخصية عامة على وسائل التواصل الاجتماعي.. شكرا لكم.. ما كنا لنفعلها لولا حبكم ودعمكم".
رد هشام حداد
اللافت أنّ تغريدة رباط بعد مرور 23 ساعة على كتابتها، لم تحصد إلا 100 لايك، ما جعل كثيرين يوجهون انتقادات للجائزة ويتساءلون "كيف فاز بيار رباط وهو لا يكتب أصلاً على تويتر، ولا يدلي برأيه بأي قضية وكل ما يفعله ريتويت للمجاملين والمشيدين ببرنامجه.
أقسى نقد جاء من منافسه هشام حداد مقدّم برنامج "لهون وبس" الذي انتقده دون أن يسميه حيث كتب على "تويتر" " افضل شخصية مؤثرة عالسوشال ميديا ما عندو ولا رأي بولا موضوع سياسي او اجتماعي او رياضي او بيئي او حتى عن عالم الحيوان...
#طلعني_مقابلة_اعطيك_جايزة".
وعاد هشام وأوضح مقللاً من مصداقية الجائزة بقوله " للأمانة انا ربحتا للجايزة من ٣ سنين و كنت حتى ما بأثر على مرتي".
والتزم بيار الصمت ولم يعلّق على كلام هشام.
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