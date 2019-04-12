نجوى كرم تطرح كليب "ملعون أبو العشق" بعد ساعات من تصويره وانتقادات بالجملة

في تجربة أثارت الكثير من الجدل، طرحت الفنانة نجوى كرم كليب "ملعون أبو العشق" بعد مرور يوم واحد على تصويره تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، كما طرحت في اليوم نفسه أغنية بعنوان "كتير حلو " .

وكانت نجوى كرم قد وعدت متابعيها بأنّها تحضّر لهم مفاجأتين فنيتين، وبذلك تكون قد وفت بوعدها لهم من خلال طرح "ملعون أبو العشق" و"كتير حلو" وهما بادرة تعاونها مع شركة "روتانا" بعد عودتها إليه.

وقد أثار طرح كليب بعد يوم من تصويره جدلاُ، فرأى البعض أنّ الفكرة بسيطة صوّرتها نجوى بين جمهورها في شارع الحمرا، ولم تكن تحتمل الكثير من المونتاج فخرج الكليب إلى النور بعد ساعات قليلة من تصويره.

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أما المنتقدون فرأوا أنّ نجوى لم تعد تعير الجودة اهميّة وتركّز على الكمية على حساب النوعية، وأنّ عرضها كليبها الجديد بعد ساعات من تصويره، يعطي انطباعاً أن الكليب لا يتضمّن أي تقنيات استدعت العمل عليها مطولاً.

يشار إلى أن أغنية "ملعون ابو العشق”من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، أما أغنية "كتير حلو" فهي من كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.