محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار المتعلقة بأول ضحايا رامز جلال ووفاة محمود الجندي وإسماعيل محمود وأغنية عمرو دياب، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفن في أسبوع| وفاة نجمان كبيران والتحقيق مع شيرين وأول ضحايا رامز تتحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.