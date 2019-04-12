بالصور| الشيخ علي جمعة يقدم واجب العزاء في الفنان محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير: علاء أحمد:

وصل منذ قليل الشيخ على جمعه إلى دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود الجندي.

وكان عدد من النجوم قد حرصوا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل منهم نبيل الحلفاوي الذي حرص على الحضور منذ البداية، أيضا أحمد فهمي، ويسرا اللوزي، وأحمد صيام، وياسر جلال، وهشام ماجد، وهنا الزاهد، وأحمد سعيد عبدالغني، وصبري فواز، وقد تلقى العزاء نجله المخرج أحمد الجندي ، وعدد من أفراد أسرته.

وشيعت جنازة الفنان الراحل في مسقط رأسه، أمس الخميس، في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة الأهالي وبعض الفنانين.

ورحل الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مدة قضاها داخل أحد المستشفيات