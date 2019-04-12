أصالة نصري تواجه تهمة السرقة بسبب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات إلى النجمة السورية أصالة بسرقة ألحان أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية ونالت إعجاب الكثير من الموسيقيين، من أغنية للمطرب طوني قطان "يلي بتحب النعنع" والتي طرحت عام 2017.
وأكدوا أن لحنها يتطابق بشكل كبير مع لحن أغنية أصالة الجديد، والذي قدمه لها الملحن محمود خياني، إلا أن أصالة لم ترد حتى الآن على هذه الاتهامات.
من ناحية أخرى، تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي اليوم (الجمعة) في السعودية، ومن المقرر أن تقدم عدداً كبيراً من أغانيها الحديثة والقديمة.
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