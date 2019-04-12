شيريهان تنشر صورة نادرة جمعتها بمحمود الجندي منذ 34 عامًا

شاركت الفنانة شيريهان جمهورها عبر حسابها على انستقرام، صورة نادرة تجمعها بالفنان الراحل محمود الجندي عمرها يزيد عن الـ34 عامًا، حيث شاركا سويًّا في بطولة عدد من الأعمال الفنية في مطلع الثمانينيات، منها: "فوازير عروس البحور"، إلى جانب مسرحية "علشان خاطر عيونك" مع الفنان فؤاد المهندس، وكتبت شيريهان تعليقًا على الصورة :"وداعًا يا حبيب عروسة البحور، وداعًا يا حبيب رزة، وداعًا يا ويا ويا وياااه !!! وداعًا يا زميلي المحترم الملتزم المبدع، والموهوب موهبة خاصة جدًّا، وداعًا يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعًا يا عاشق الفن.. ستظل حيًّا تُرزق في نفسي وقلبي .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. "إنّ لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلتصبر ولتحتسب، وأنهت نعيها بقولها :"البقاء لله".

وكان الفنان محمود الجندي قد توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، وشُيّعت جنازته من مسقط رأسه بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

محمود الجندي شارك قبل وفاته في عدد من الأعمال الفنية التي لم تُعرض بعد، وبعضها لم ينتهِ تصويرها ولم يتحدد مصيرها حتى الآن، ومنها مسلسلات "براءة ريا وسكينة"، و"ممالك الجبل" و"طيارة"، و"أبو جبل".

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