إليسا تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً وتوجه رسالة للكارهين

فازت الفنانة إليسا بحائزة الشخصية الاكثر تأثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي من The MESMA الشرق الاوسط للأشخاص المؤثرين على السوشيال ميديا.

وعلقت إليسا على فوزها "يسعدني الفوز بجائزة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أفضل طريقة للتواصل معكم، وأكبر منصة للأشخاص الذين أحبهم، وأيضاً للذين يكرهوني، ولكن يهتمون بأخباري".

".وكانت إليسا قد تحدثثت خلال تكريمها عن دور مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبرت أنها سيف ذو حدين، وبان الفنان الذي يفشل في التعاطي معها كأنه قدّم عملاً غنائياً فاشلاً، كما أكدت على أهمية أن يكون الانسان مؤثرا بشكل إيجابي على الناس، مشيرة إلى أنّها مواطنة قبل أن تكون فنانة وتشعر بالمسؤولية عند تناول مواضيع حول المرأة والطفل وظاهرة التنمّر".

يشار إلى أن لدى إليسا 13 مليون متابع على "تويتر" و12 مليون متابع على "إنستقرام".

من ناحية ثانية، تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل مع الفنان ماجد المهندس في جدة في 19 نيسان\ابريل الجاري، كما أعلنت عن حفل آخر على مسرح الأولمبيا في باريس في 1 تشرين الثاني\نوفمبر المقبل.

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إلى ذلك، تستعد إليسا خلال الايام المقبلة لطرح كليب "كرهني" الذي صورته تحت إدارة المخرجة إنجي الجمال.

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