صورة نادرة لـ" أنور وجدي" يحمل فيها طفلة أصبحت فنانة مشهورة الآن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الراحل أنور وجدي وهو يحمل طفلة صغيرة ويقبلها في خدها، وتبين أن الصورة للفنانة الكبيرة هالة فاخر وهي طفلة صغيرة وكان الفنان أنور وجدي في زيارة لعائلتها، إذ كان صديقاً لوالدها وحملها ووضع قبلة على خدها.

هالة في الصورة كان عمرها عاماً واحداً، والمعروف أنها ابنة الفنان الكبير الراحل فاخر فاخر، والذي قدم العديد من الأفلام على مراحل من حياته مثل "الأفوكاتو مديحة"، و"الخطايا"، و"رصيف نمرة 5".

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