تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الراحل أنور وجدي وهو يحمل طفلة صغيرة ويقبلها في خدها، وتبين أن الصورة للفنانة الكبيرة هالة فاخر وهي طفلة صغيرة وكان الفنان أنور وجدي في زيارة لعائلتها، إذ كان صديقاً لوالدها وحملها ووضع قبلة على خدها.
هالة في الصورة كان عمرها عاماً واحداً، والمعروف أنها ابنة الفنان الكبير الراحل فاخر فاخر، والذي قدم العديد من الأفلام على مراحل من حياته مثل "الأفوكاتو مديحة"، و"الخطايا"، و"رصيف نمرة 5".
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- هالة فاخر تعلق على عدم ارتدائها الحجاب في "موجة حارة"
- هاني سلامة فى مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مسلسل قمر هادي
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لـ" أنور وجدي" يحمل فيها طفلة أصبحت فنانة مشهورة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.