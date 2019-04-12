سر لقاء ياسمين صبري بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستقرام، بصورة جديدة جمعتها بالنجمة العالمية مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci.

جاء هذا اللقاء أثناء وجود ياسمين في باريس، لحضور حفل إطلاق التشكيلة الجديدة لأحد المنتجات العالمية، وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من نجوم العالم، منهم مونيكا.

الجدير بالذكر أنّ ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي"، وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للمسلسل صورة البوستر الأول للعمل، وتصدرت ياسمين البوستر بفستان أحمر مميز.

يشارك في بطولة المسلسل، كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وجمال عبد الناصر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وغيرهم، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

يُذكر أنّ آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية، كانت فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي شاركت في بطولته مع محمد إمام، وتدور أحداثه حول نصّاب محترف يعود من إيطاليا، ليقوم بسرقة تمثال أثري وينتحل شخصية رجل أعمال مهم ، ويتعرف إلى فتاة يوهمها أنه يعمل في المخابرات المصرية، حتى يتمكن من سرقة التمثال، وشاركهما في البطولة كل من فاروق الفيشاوي، و أحمد فهمي، و محمد أبو النجا، وغيرهم، وهو من تأليف كريم يوسف، وتولى الإخراج حسين المنباوي.

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