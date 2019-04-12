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كارول سماحة تفجر مفاجاة عن حصولها على الجنسية المصرية

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القاهرة - لايف ستايل

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مفاجأة لجمهورها خلال استضافتها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، حيث قالت إنها حصلت على الجنسية المصرية منذ شهرين وأصبح معها جواز السفر المصري الذي تتمكن من خلاله من الدخول والخروج من مصر بحريتها.  وعلقت على حصولها على الجنسية المصرية، قائلة أنها في قمة سعادتها.   وأضافت: "أنا جوزي وبنتي مصريان وكان لازم أكون مصرية.. وعايشة في مصر"، مشيرة إلى أن أول شعب استقبلها فنياً بعد موطنها الأصلي لبنان المصري، مؤكدة أنها أيضا تعتز بجنسيتها الأولى اللبنانية.   قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

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