شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بوسى شاكر تطرح أحدث كليباتها "تغيب عنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة بوسى شاكر أحدث أغنياتها "تغيب عنى" على طريقة الفيديو كليب، على العديد من القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى، وذلك احتفالا بأعياد الربيع.

أغنية "تغيب عنى" من كلمات محمود هلال وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد ماهر، وتم تصويره تحت إشراف المخرج كامبا داخل العديد من اللوكيشنات المختلفة على مدار يومين متصليين.





كما تستعد بوسى خلال الفتره المقبلة لإحياء العديد من الحفلات الغنائية فى موسم أعياد الربيع.