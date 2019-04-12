شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وأحمد فهمى وهنا الزاهد فى عزاء محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، عدد من الفنانين لدار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للمخرج أحمد الجندى فى وفاة والده الفنان الراحل محمود الجندى.

وعلى رأس الحضور الذين حرصوا على مواساة أسرة الفنان محمود الجندى، ياسر جلال، أحمد فهمى، هنا الزاهد، عمرو محمود ياسين، أيمن بهجت قمر، عمرو متولى، فاروق فلوكس، شريف سلامة، إنعام سالوسة، المخرج معتز التونى، منال سلامة، عماد رشاد، هشام إسماعيل.

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