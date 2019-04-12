شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وأحمد فهمى وهنا الزاهد فى عزاء محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، عدد من الفنانين لدار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للمخرج أحمد الجندى فى وفاة والده الفنان الراحل محمود الجندى.
وعلى رأس الحضور الذين حرصوا على مواساة أسرة الفنان محمود الجندى، ياسر جلال، أحمد فهمى، هنا الزاهد، عمرو محمود ياسين، أيمن بهجت قمر، عمرو متولى، فاروق فلوكس، شريف سلامة، إنعام سالوسة، المخرج معتز التونى، منال سلامة، عماد رشاد، هشام إسماعيل.
وكان أول الحاضرين نبيل الحلفاوى، ويسرا اللوزى، وأحمد صيام، وإيناس مكى ودنيا عبد العزيز.
وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندى ظهر أمس الخميس، من مسجد الشيخ عبد الحكم فى أبو المطامير بالبحيرة، وأدى المئات من أهالى بلدته صلاة الجنازة على جثمانه، وسط حضور لعدد من الفنانين.
وكان الفنان محمود الجندى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.
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