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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيمى سالم تشارك احتفال السفارة البريطانية بعيد ميلاد "إليزابيث" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت السفارة البريطانية أمس بمصر بعيد ميلاد الملكة "إليزابيث"، وذلك فى حفل كبير حضره مجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة ونجوم المجتمع.
النجمة إيمى سالم نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية "ستورى" على إنستجرام منذ دخولها الحفل، مرورا بمجموعة من الفعاليات مثل كلمة السفير البريطانى فى مصر.
إيمى سالم
فى البداية قالت إيمى إنها تتواجد فى السفارة من أجل عيد ميلاد الملكة إليزابيث، وإنها ستحرص على توثيق كل جزء من الحفل.
كما وثقت إيمى لحظة عزف السلام الوطنى المصرى، وأيضا السلام الوطنى البريطانى، كذلك رصدت كلمة السفير البريطانى والتى علقت عليه قائلة: "بيتكلم عربى أحسن مننا يا جدعان"، حيث أثنى على الشعب المصرى وتاريخه.
إيمى
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